Eindopbrengst van KWF Korenmarathon: 10.471,84

Aalsmeer – De eindafrekening van de KWF Korenmarathon is binnen, de inhoud van de collectebussen bij de garderobe is geteld en dit alles resulteert in een eindbedrag van maar liefst 10.471,84 euro. “Een fantastisch bedrag waar we met zijn allen heel trots op kunnen zijn”, aldus voorzitter Jan Kwak van KWF Aalsmeer.

Vorige week zondag 8 oktober kon tijdens de Grand Finale de tussenstand van 9.225 euro bekend gemaakt worden en dat was al een bijzonder mooi bedrag. Maar nu er nog eens 1.246 euro bijgekomen is uit de opbrengst van een deel van de baromzet en uit de donaties in de collectebussen bij de garderobe, is het eindbedrag 10.471 euro natuurlijk helemaal geweldig.

Toename vorig jaar

“Ten opzichte van vorig jaar is het een toename van 1.864 euro. Waarschijnlijk heeft het er mee te maken dat er meer koren meededen of dat er meer bezoekers waren of door een andere spreiding van de optredens, waardoor koren en bezoekers langer bleven om een drankje te nuttigden. Maar de vriendelijke glimlach van de garderobe mannen Dex, Kaj, Niels en Storm zal er zeker toe hebben bijgedragen dat er veel geld in de collectebussen gedoneerd werd”, voegt penningmeester Marlien Smit toe.

Volgend jaar weer

Vorige week was al bekend dat de directie van De Studio’s ook volgend jaar weer de gelegenheid geeft om het evenement te organiseren en daar maakt KWF Aalsmeer graag gebruik van. “Eerst dit afronden en evalueren”, zegt voorzitter Kwak: “En dan begin van het nieuwe jaar weer volop aan de gang om er in het najaar weer zo’n geweldige dag van te maken.” Foto’s en video’s van de afgelopen KWF Korenmarathon zijn te vinden op www.kwfaalsmeer.nl of te zien via Facebook.