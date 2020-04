Eindelijk mochten de kinderen weer trainen

Mijdrecht – Eindelijk was het weer zover, de kinderen tot 18 jaar mochten weer hun sport bedrijven. Tenminste ze waren weer welkom om te trainen. Kinderen tot 12 jaar konden ‘aardig normaal’ trainen, maar geen wedstrijden en de kinderen van 12 tot en met 18 ook trainen maar dan wel op andere halve meter afstand. Wethouder Rein Kroon was erbij bij hockeyvereniging Mijdrecht. Hij hing samen met de voorzitter de Spelregels poster op. Voor de ouders wel even wennen. Kinderen afgeven bij het hek. Ze mogen het terrein niet op. Geen kantine, geen kleedkamers, geen douche, het is niet anders. Maar de kinderen zijn er blij mee.