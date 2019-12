EHBO Uithoorn kreeg twee nieuwe AED trainers

Uithoorn – Nietsvermoedende EHBO’ers werden afgelopen dinsdag blij verrast door de komst van Sinterklaas en twee van zijn Pieten. En als Sinterklaas zegt dat je moet zingen, dan kun je nog zo oud zijn, maar dan sta je gewoon te zingen en te springen! Want zij waren ook erg blij! De goedheiligman kwam namelijk niet met lege handen aanzetten. Sinterklaas actie Uithoorn is enorm vrijgevig en zo kregen zij twee splinternieuwe AED-trainers aangereikt. De Sint benadrukte hoe belangrijk hij het vond dat mensen eerste hulp kunnen verlenen en had zich goed ingelezen in onze vereniging. Dit mooie cadeau is meer dan welkom, dank u Sinterklaasje!

Wil je ook meer weten over eerste hulp en hoe je moet handelen als EHBO’er? In het nieuwe jaar staan twee cursussen op de planning: de cursus reanimatie inclusief het gebruik van een AED ( 7 en 14 april) en de cursus EHBO Kind (17, 24 en 31 maart)waarbij je op adequate wijze leert om eerste hulp aan kinderen te verlenen. Kijk op de website voor meer informatie: http://www.ehbo-uithoorn.nl/cursusinformatie/ Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een EHBO-opleiding. Informeer hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.



EHBO-herhalingslessen

Natuurlijk kun je ook je herhalingslessen volgen. Dus zoek je een goede en gezellige vereniging? Kom dan bij de KNV EHBO afdeling Uithoorn! Kijk voor meer informatie op www.ehbo-uithoorn.nl en meld je gelijk aan! Of neem contact op met de secretaris van onze vereniging: Ria van Geem, via e-mail: ehbouithoorn@kabelfoon.net.