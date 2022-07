Aalsmeer – Voetjebal Aalsmeer heeft zijn eerste transfer naar FC Aalsmeer te pakken. Bij Voetjebal starten kinderen vanaf 2 jaar op spelenderwijs met voetballen. Maar niet alleen voetballen, ze leren kleuren, symbolen en delen van het lichaam te herkennen, ook hun motoriek en coördinatie wordt verbeterd. Afgelopen zaterdag was de diploma les van Voetjebal Aalsmeer. Daarin hebben de kinderen aan hun opa’s, oma’s, zusjes en broertjes kunnen laten zien wat ze het afgelopen seizoen hebben geleerd. De lessen van Voetjebal worden gegeven in de gymzaal bij de Waterlelie, maar de belangrijkste les was op het hoofdveld bij FC Aalsmeer. Na de les heeft iedereen zijn diploma in handen gekregen van de trainster!

Ook kan de eerste transfer van Voetjebal naar FC Aalsmeer aankondigd worden. Lucas van der Broek maakt na één seizoen de overstap van de gymzaal naar het veld in Aalsmeer. Lucas: Heel veel succes bij je nieuwe Voetbalclub!