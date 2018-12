Eerste prijs voor Sursum Corda op concours

Aalsmeer – Zaterdag 8 december heeft muziekvereniging Sursum Corda deelgenomen aan het concertconcours in Enschede. Afgelopen maanden werd er onder leiding van dirigente Elivera van Sloten flink geoefend. Op het concours werden twee stukken door een driekoppige vakjury beoordeeld. De stukken die werden beoordeeld door de jury waren ‘Dances of Innocence’ van Jan van der Roost en ‘The Duke of Albany’ van Jacob de Haan.

Met het eerste stuk werd een puntentotaal van 84 behaald, het tweede stuk werd met 81,83 punten gewaardeerd. Kortom, de uitvoering van beide stukken werden met een dikke 8 gewaardeerd. Voor muzikale uitvoering werd zelfs een paar keer een 9 gegeven. Het leverde Sursum Corda de eerste plaats in de 4e divisie op.

De vereniging is uiteraard dik tevreden met dit resultaat. De prijs werd gevierd met een lunch in het centrum van Enschede. In de bus terug naar Aalsmeer werden de juryrapporten uitgebreid besproken door de dirigente. Aan het einde van de dag kon men met een voldaan gevoel terugkijken op een succesvolle en vooral ook gezellige dag.K

Kerstconcert Amstel-meer

Vrijdag 21 december is alweer het volgende optreden van Sursum Corda. Dan wordt vanaf 19.00 uur een kerstconcert gegeven bij Amstel-meer in Aalsmeer.O

Ook meespelen?

Lijkt het u/jou leuk om met de vereniging te komen meespelen? Iedere vrijdagavond wordt er gerepeteerd onder leiding van Elivera van Sloten in het Middelpunt, Wilhelminastraat. Neem contact op via info@sursum-corda-aalsmeer.nl of telefonisch via 06-26290491. Probeer het gerust eens een tijdje! De vereniging heeft instrumenten beschikbaar die gratis in bruikleen gegeven kunnen worden aan haar leden. Er zijn ook muzieklessen mogelijk. Binnenkort zal het leerlingenorkest starten met jonge en oudere leerlingen. Interesse? Laat wat horen!