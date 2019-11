Eerste paal voor sociale huurappartementen Futenlaan Vinkeveen

Vinkeveen – Maandag jl zijn de ‘eerste drie palen geslagen’, door GroenWest, Bébouw-Midreth en de gemeente De Ronde Venen.Zij ontwikkelen op de Futenlaan in Vinkeveen, tussen winkelcentrum Zuiderwaard en zorgcentrum Zuiderhof, een nieuwbouwplan met 16 sociale huurappartementen. Een tweekamerwoning en 15 driekamerwoningen van circa 66 tot 77 vierkante meter

Uitgangspunten ontwerp

Het gebouw wordt drie woonlagen hoog en voorzien van een lift. Alle woningen liggen rond een portiek en kijken aan verschillende kanten uit over de omgeving. Op deze manier kan het een compact gebouw blijven en blijft er rond het gebouw ruimte voor groen. De begane grondwoningen hebben een tuin met een haag eromheen. De woningen op de verdiepingen krijgen een ruim balkon. Op de begane grond van het gebouw komt naast de entree een bergingencomplex met ook ruimte voor scootmobielen. Bij de ingang van het gebouw komt een openbaar parkeerterrein met 16 plekken.

Bestemmingsplan en vervolgstappen

In het verleden stonden op deze plek zes kleine ‘bejaardenwoningen’ van GroenWest. In de afgelopen tien jaar zijn deze woningen in twee fases gesloopt. Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken moest eerst een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Dit plan is eind 2017 vast komen te staan. In 2018 is Bébouw-Midreth geselecteerd als ontwikkelaar en bouwer. De planning is dat de woningen medio 2020 worden opgeleverd.