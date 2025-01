Eerste paal geslagen voor nieuwbouw aan Nijverheidsweg

Mijdrecht – Aan de Nijverheidsweg in Mijdrecht is dinsdag 14 januari begonnen met de bouw van zeven duurzame bedrijfs- en kantoorruimtes. De eerste paal voor de nieuwbouw op het Mijdrechtse bedrijventerrein werd geslagen door wethouder Anja Vijselaar (Economie). De verwachting is dat voor het eind van het jaar de eerste ondernemers hun ruimtes kunnen betrekken.

De bouw is een initiatief van Menhir Vastgoed uit Wilnis. Directeur Roland Joustra: “De ruimtes zijn een combinatie van bedrijfsruimte en kantoor. Op de begane grond komt bedrijfsruimte en op de eerste verdieping kantoor. Het gaat om zeer duurzame nieuwbouw. De duurzaamheidswaarde is hoger dan wat de overheid voorschrijft in het Bouwbesluit. Behalve uitstekende isolatie, wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en een warmtepomp. Daarnaast is er veel aandacht voor groen rond de nieuwbouw en kan worden geparkeerd op een klimaatbestendige ondergrond.’’

Wethouder Anja Vijselaar is blij met de nieuwbouw die verrijst aan het begin van de Nijverheidsweg. “Het is een deel van het bedrijventerrein dat een opknapbeurt kan gebruiken. De bouw van deze ruimtes is een mooi begin van de revitalisering. Daar ben ik erg blij mee. Het bedrijventerrein vervult een belangrijke rol in onze lokale economie en zorgt voor veel werkgelegenheid. Deze nieuwbouw is een mooie impuls voor het vitaal houden van de Nijverheidsweg en een ontwikkeling om trots op te zijn.’’

Van de zeven bedrijfs- en kantoorruimtes die worden gebouwd, zijn er inmiddels zes verkocht. “In de zes ruimtes die zijn verkocht komen allemaal ondernemers uit De Ronde Venen’’, zegt Joustra. “Dat laat zien dat er veel behoefte is aan dit soort ruimtes. Behalve een duurzaam gebouw ligt het natuurlijk ook op een mooie plek, op loopafstand van het centrum van Mijdrecht. We streven ernaar dat voor het einde van dit jaar de ondernemers hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw.’’

Op de foto: De bouw is begonnen, wethouder Anja Vijselaar heeft de eerste paal geslagen.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.