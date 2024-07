Eerste inzendingen fotowedstrijd Fotokring Uithoorn zijn binnen

Regio – Een fotowedstrijd? Ja! Deze zomer organiseert de Fotokring een fotowedstrijd voor niet-leden, waarbij een gratis lidmaatschap van een jaar, een fotoworkshop, een mooi fotoboek te winnen zijn.

Heb jij een prachtige foto gemaakt? En wil je misschien wel wat meer met fotografie doen? Wil je al doende meer leren over goede compositie, kleurgebruik, belichting of camera-instellingen? Doe dan ook mee! De fotowedstrijd is niet themagebonden. De leden van de Fotokring komen elke 2 weken op dinsdagavond bij elkaar. Vaak staat bespreking van foto’s op het programma, waarbij de leden ieder een vergrote print van een foto meenemen. Soms worden de foto’s in kleinere groepen besproken, soms met de gehele groep samen. Leden leren op die manier ongemerkt beter kijken naar zowel de foto zelf als naar de motieven die zij willen fotograferen. Het belangrijkste onderdeel van een goede foto is immers goed kijken en bedenken wat je wel en wat je niet op de foto wilt zetten. Less is more. Daardoor wordt een foto vaak sprekender, krachtiger.

Scherp

Steeds vaker blijken mooie scherpe foto’s met een mobiele telefoon gemaakt te zijn. Ook deze foto’s zijn soms nabewerkt in Photoshop of Lightroom. Toch zijn er ook iedere kringavond foto’s die recht-toe-recht-aan uit de camera zijn gekomen, ongeacht hoe geavanceerd de fotocamera ook is.

Diverse leden zijn als decennialang lid en hebben de tijd van analoge fotografie nog meegemaakt. Andere leden zijn recenter aangehaakt en zijn pas gaan fotograferen toen de digitale camera kwam.

Benieuwd naar het soort foto’s die door de leden van Fotokring Uithoorn gemaakt worden? Neem dan een kijkje bij de portfolio ’s van de leden op www.fotokringuithoorn.nl. Fotokring Uithoorn nodigt je uit om jouw foto in te zenden naar wedstrijd.fotokring.uithoorn@gmail.com Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Burgemeester Kootfonds.

Foto: Bert Strootman