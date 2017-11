Eerste eigen concert Lyda’s Ladies

Bovenkerk – Op zondagmiddag 19 november treedt het bevlogen koor Lyda’s Ladies op in de Urbanuskerk in Amstelveen. Het repertoire is zeer afwisselend: van klassiek tot close harmony. Mis dit niet, want het wordt een middag die u niet snel zult vergeten. Lyda’s Ladies bestaat uit twaalf zangeressen en wordt gedirigeerd en op de piano begeleid door de Amstelveense zangpedagoge en sopraansoliste Lyda van Tol. In de afgelopen jaren hebben de Ladies diverse optredens verzorgd waaronder de opening van de Piano Promenade in Amstelveen en een optreden bij Jazz in het Oude Dorp. Recent deden de Ladies mee aan de Koorbiënnale in Haarlem en met kerst treden ze op in verschillende Amstelveense zorginstellingen.

Lyda is een enthousiaste en zeer muzikale dirigent. Ze legt de lat hoog voor zichzelf en het koor, dat maakt het plezier en enthousiasme alleen maar groter.

Geschiedenis

Lyda van Tol: “We zijn allen ervaren zangeressen. In mei 2013 zijn we bij elkaar gekomen om eenmalig een optreden te verzorgen bij de opening van de Piano Promenade in Amstelveen. Dat was zo’n ontzettend leuke en muzikale ervaring voor zowel zangeressen als publiek, dat we niet meer wilden stoppen en besloten om als koor bij elkaar te blijven: Lyda’s Ladies was geboren!

In het jaar daarop hadden we verschillende optredens. We hebben hard gewerkt aan de opbouw van ons repertoire en de kwaliteit van onze uitvoeringen. Ons repertoire is heel divers: van klassiek tot close harmony. Juist die variatie spreekt ons aan. We zijn goed op elkaar ingesteld en komen muzikaal op een steeds hoger niveau.”

Het concert op zondag 19 november begint om 14.30 uur. Het is Lyda’s Ladies haar eerste eigen concert in de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 in Bovenkerk. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich te laten meeslepen door de klanken en melodieën van het prachtige programma dat met zorg is samengesteld.

Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn online te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/LLadies2017; Kaarten aan de zaal kosten 12,50 euro.