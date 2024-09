Eerste bewoners krijgen de sleutels

Uithoorn – Vorige week heeft ontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wijnen het nieuwbouwproject Thamenhof aan de Vuurlinie in Uithoorn opgeleverd. Meteen vanaf woensdag 28 augustus hebben de eerste nieuwe bewoners de sleutels van hun huurwoningen gekregen. In Thamenhof verhuurt Newomij in totaal 115 nieuwbouwappartementen voor de sociale, middeldure en vrije sector. Bijna alle woningen, verdeeld over twee appartementengebouwen, zijn inmiddels verhuurd.

Heerlijk groen wonen

Thamenhof is prachtig gelegen langs de Vuurlijn, dat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Langs dit unieke UNESCO werelderfgoed wonen en leven de nieuwe bewoners in een groene omgeving. Ondertussen is het gemak van alle voorzieningen dichtbij. De woningen liggen immers middenin de randstad en het Groene Hart, en dicht bij belangrijke uitvalswegen en OV-verbindingen. De Uithoornlijn gaat bijvoorbeeld zorgen voor een snelle verbinding met Amsterdam.

Zin in de nieuwe woning!

Ans en Wim hebben er veel zin in om hun intrek te nemen in Thamenhof. Zij woonden al in Uithoorn en hebben hun koopwoning verkocht om een woning te huren in Thamenhof. “Het is voor ons geweldig om door te kunnen stromen binnen de gemeente. Wij wilden een woning waar alles gelijkvloers is. Die hebben we nu gevonden! En helemaal fijn is dat alles helemaal nieuw is in deze nieuwbouwwoning. Wij zijn heel enthousiast en kijken er ontzettend naar uit om hier lekker te gaan wonen. Een nieuwe woning, en tóch in onze vertrouwde omgeving.”

Betaalbare huurwoningen

Verhuurder Newomij vindt het belangrijk dat er meer betaalbare huurwoningen bij komen. Met de 115 huurappartementen in Thamenhof wil Newomij ook hier, lokaal in Uithoorn, een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan betaalbare woonruimte. Dankzij de bouw van Thamenhof is er een mooi aantal betaalbare huurwoningen aan de lokale woonmarkt toegevoegd.

