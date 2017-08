Eerste ’12 uur van De Ronde Venen’ groot succes!

De Ronde Venen – Op zaterdag 26 augustus jl werd voor de eerste keer ‘De 12 uur van De Ronde Venen‘ georganiseerd, een sponsorwandeltocht tegen kanker om geld op te halen voor Inloophuis ’t Anker en het Emma Kinderziekenhuis AMC. Meer dan 190 wandelaars liepen de hele dag in estafette rond het Argon park en over het evenementen terrein. Uit de vele enthousiaste reacties mag worden opgemaakt dat een nieuwe traditie is geboren.

Om 09.40 uur deed Alexandra Oudshoorn namens Beuving Sport een warming-up van de eerste wandelaars, waarna de officiële opening wel verricht door het ontsteken van de fakkel door Wethouder Anco Goldhoorn.. Daarna ging men van start voor de eerste ronde onder de klanken van de ‘hymne” van de 12 uur van drv: This one’s for you!

Op het evenementen terrein stonden allerlei foodtrucks en Gedurende de dag werd er door verschillende artiesten belangeloos opgetreden, zo kwamen Mark Fledderman, Thomas Oudshoorn, Smartlappenkoor Licht ’t Anker, Claire, Donna en Annemarie van Zangschool Greetje de Haan en de meiden van Dansschool Nicole optreden en zorgde de band The Oldtimers voor nostalgische sferen.

Lichtjesronde

Indrukwekkend was de Lichtjesronde; langs het 700 meter lange parcours stonden inspiratielichtjes te branden en om precies 21.00 uur gingen de teams met elkaar van start voor een stille ronde. Een arm om je schouder, op elkaar leunend met hier en daar een traan, een zwijgzame groep wandelaars, die steun hadden aan elkaar, zeer aangrijpend zelfs voor toevallige passanten. Precies waar Inloophuis ’t Anker voor staat, steun als je het nodig hebt!

Op het evenementen terrein werd de stille ronde afgesloten met een prachtig optreden van Irina Parfenova, Suzanne Arends en Greetje de Haan.

Het totale bedrag dat is opgehaald is op dit moment nog niet bekend, er komen ook nog steeds donaties binnen op rekening nummer NL37RABO0318142317 van Stichting De 12 uur van DRV, deze week worden alle financiën afgewikkeld en komende week hopen we bekend te maken hoeveel geld er is opgehaald voor Inloophuis ’t Anker en het Emma Kinderziekenhuis AMC.