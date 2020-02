Uithoorn – Maandagavond jl. heeft er een vreemd éénzijdig ongeval plaatsgevonden op de kruising Zijdelweg/ Aan de Zoom. Een zwarte Citroen reed zonder aanwijsbare oorzaak niet gewoon de Aan de Zoom in maar pardoes tegen een lantaarnpaal van de middenberm. De passagier naast de bestuurder sloeg met het hoofd hard tegen de voorruit wat helemaal stuk ging. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de zaak in in onderzoek ( foto Jan Uithol)