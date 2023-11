Een uur lang muzikaal genieten van topmusici￼

Mijdrecht – In de serie Zondagmiddagconcerten in de Johannes de Doperkerk staat dan het concert ‘ snaar en toets een vertrouwde combinatie’ op het programma. Met Ton van Eck aan het orgel samen met violiste Anne van Eck belooft het weer een uurtje lang puur genieten te worden. Het orgel en de viool komen volledig tot hun recht, zowel in samenspel als in solo, met werken van de componisten Correlli, Max Reger, J.S. Bach, Rheinberger en Yon. De deuren van de monumentale Johannes de Doperkerk op het Driehuisplein staan vanaf 14.30 uur open om u te ontvangen. Het concert is vrij toegankelijk en na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Hierbij zijn de musici ook aanwezig.

Het goede doel

Bij elke concert is er een deurcollectie, die geheel ten goede komt aan het goede doel van de maand. Aanstaande zondag is dit de stichting De Zonnebloem.