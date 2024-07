Een recente plek met ongewenste mogelijkheden in Uithoorn

Uithoorn – Nu de Uithoornlijn definitief is gaan rijden, Tram 25 om de 2 tot 10 minuten de Randweg kruist en in “Op de Klucht/Randweg” overdag per uur gemiddeld +/- 350 eenheden snelverkeer de trambaan kruisen, is Uithoorn (in ieder geval) één plek met ongewenste mogelijkheden rijker geworden.

Binnen de bebouwde kom, behalve in woonerven, is de maximaal toegestane snelheid voor tram en snelverkeer 50 km/u. Sommige trams passeren de kruising echter met een hogere snelheid. Ook menig auto en motor passeert de kruising met een snelheid van 60 km/u of hoger. Hoogste met doppler verkeersradar gemeten snelheid 100 km/u. Meestal treden de rode knipperlichten en de bel ruim van tevoren in werking en sluiten de slagbomen. Maar enkele keren per dag niet, dan moet de tram vlak voor de overgang even stoppen omdat de slagbomen nog moeten sluiten. Verder hebben autorijders in westelijke richting rijdend “op de Klucht” ervaren dat het rode waarschuwingslicht rechts voor de trambaankruising gedeeltelijk verscholen gaat achter twee verkeersborden aan een lantaarnpaal, waardoor het knipperlicht al bij 50 km/u pas laat wordt opgemerkt. Al met al een combinatie met ongewenste mogelijkheden. Wachten we af … of toch maar niet ..

Foto: aangeleverd