Echtpaar Overwater-Bakker 65 jaar getrouwd

Aalsmeer – Ze leerden elkaar kennen tijdens het zwieren op het natuurijs in de Sloterpolder van Amsterdam en gaven elkaar na zes jaar verkering het jawoord in oktober 1957. Nu 65 jaar later is het nog altijd gezellig met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jan Overwater (1930) en To Bakker (1933) groeiden op in de Sloterpolder van Amsterdam. Op 7 oktober 1957 trouwden ze voor de wet en twee dagen later voor de kerk. Die laatste datum wordt altijd aangehouden als de officiële trouwdag. Na hun huwelijk gingen ze wonen op de Poelweg in Uithoorn. Jan had daar samen met vijf broers een kwekerij. Pas na het pensioen van Jan verhuisde het echtpaar naar Aalsmeer.

Reizen en kaarten

De grootste hobby van Jan en To was reizen. Ze wilden zoveel mogelijk van de wereld zien. En dat is gelukt. Van de Noordkaap tot aan de Zuidkaap, van het oosten tot aan het westen, ze zijn er geweest. Nu mogen ze graag bridgen en klaverjassen.

Burgemeester op bezoek

Uiteraard kwam burgemeester Gido Oude Kotte op bezoek. Hij wilde graag weten wat het geheim van hun lange huwelijk is. Volgens Jan en To is dat gezelligheid. Met elkaar, maar zeker ook met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.