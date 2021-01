Echtpaar Besse-Andersch 60 jaar getrouwd

De Ronde Venen – Burgemeester Maarten Divendal heeft woensdagmiddag 20 januari het echtpaar Besse-Andersch bezocht. Het echtpaar vierde die dag het feit dat ze 60 jaar zijn getrouwd. De heer en mevrouw Besse hebben elkaar ruim 60 jaar geleden leren kennen op een dancing in Eindhoven. Mevrouw Besse, afkomstig uit Duitsland, logeerde toentertijd bij haar tante en ging met haar neef naar de dancing. Toen de twee elkaar daar tegenkwamen was het liefde op het eerste gezicht.

Aanvankelijk woonde het echtpaar in Brabant. Maar na een aantal omzwervingen i.v.m werk zijn ze in 1970 in Wilnis komen wonen en wonen daar nog steeds. Toen ze in Wilnis kwamen wonen zijn ze activiteiten gaan doen in de Willisstee. Ze waren bijvoorbeeld allebei actief lid van de tafeltennisverenging en speelden onder andere in de competitie. Via zijn activiteiten bij de sportvereniging is de heer Besse ook actief geworden in het bestuur van de Willisstee. Hij is daarvan geruime tijd voorzitter geweest. Het echtpaar heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

Fotobijschrift: Burgemeester Maarten Divendal (links) bij jubilarissen in de tuin