Duo-expositie met gratis fotoshoots

Regio – Van 19 tot en met 28 september is er een nieuwe expositie te zien in de galerie van KunstRondeVenen in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Er zal werk zijn te zien van keramiste Susanne Gasser en Frank de Leeuw zal tekeningen, schilderijen en foto’s exposeren. De expositie is op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen te bezoeken tussen 12 en 16 uur. Op sommige dagen wordt de gelegenheid geboden om gratis een mini-fotoshoot te doen met fotograaf Frank de Leeuw.

Decoratief en functioneel

Susanne Gasser is dertig jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland verhuisd. In Amstelveen volgde zij zeventien jaar geleden haar eerste cursus keramiek bij Tries Smilde. Haar liefde voor deze vorm van kunst is sindsdien sterk gegroeid. Mede door de aanmoediging van haar drie dochters, heeft ze na haar verhuizing naar Wilnis het pottenbakken weer opgepakt. In haar kleine thuisatelier werkt ze met ‘trial and error’ aan het creëren van allerlei soorten aardewerk. Haar werk is voor het grootste deel functioneel, maar design en textuur hebben invloed op het creëren van meer decoratieve, sculpturale vormen. Susanne omschrijft haar werk als eenvoudig en speels.

Vrouwelijk schoon in beeld

Frank de Leeuw organiseert al enkele decennia de modeltekenavonden van Atelier de Kromme Mijdrecht. In deze expositie laat hij de resultaten zien van zijn snelle schetswerk naar levend naaktmodel. De meeste tekeningen zijn binnen vijftien minuten gemaakt. Daarnaast maakt hij ook wel schilderijen, met vooral de vrouw als onderwerp, in zowel olie- als acrylverf. Hij toont ook enkele hondenportretten in verschillende technieken. De hoofdmoot van zijn aandeel in de expositie wordt gevormd door zijn fotografische werk. Enkele landschappen en ook weer foto’s van modellen, waarvan een aantal tot een bijna grafisch beeld is bewerkt.

Gratis mini-fotoshoots

Op zaterdag 21, vrijdag 27 september (van 14 tot 16 uur) en op zaterdag 28 september is Frank de Leeuw tijdens de openingsuren zelf in de galerie aanwezig. Hij biedt bezoekers van de galerie dan een gratis mini-fotoshoot aan. Hij noteert dan wat uiterlijke gegevens, zoals geslacht, haar- en kledingkleur en een emailadres. Na het bewerken van de foto’s mailt hij de digitale beelden, in hoge resolutie, naar de geportretteerde bezoekers. Zijn notities moeten ervoor zorgen dat de juiste foto’s op het juiste emailadres aankomen. Door de hoge resolutie kun je de foto’s tot op posterformaat laten afdrukken.

Meer informatie over KunstRondeVenen kun je vinden op www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

Foto: aangeleverd