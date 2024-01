Duo-expositie in De Lindeboom

De Ronde Venen – Van 18 januari tot en met 3 februari is er een nieuwe expositie ingericht in de pop-up galerie van KunstRondeVenen in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. De expositie, met werk van Maaike van Rijn en Ester Krenn, is op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen te bezoeken van 10 tot 17 uur en op koopzondag 28 januari van 12 tot 16 uur.

Bijzondere samenwerking

Maaike van Rijn en Ester Krenn leerden elkaar kennen ten tijde van de Kunstwinkel in Nieuwkoop. Een zeer leuk samenwerkingsverband tussen meer dan twintig lokale kunstenaars, wat twee jaar lang een gezellige winkel in Nieuwkoop-centrum opleverde. In september 2023 viel het doek, maar diverse contacten bleven bestaan na het stoppen van de winkel. Maaike, lid van kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen, nodigde Ester uit om samen met haar in de galerie in de Lindeboom te exposeren. De samenwerking kwam tot stand en vanaf half januari is hun expositie drie weken lang te bewonderen.

Gedichten, tekeningen, schilderijen en objecten

Maaike studeerde aan de kunstacademie. Ze heeft een voorliefde voor felle, sprekende kleuren in haar prachtige, fantasievolle schilderijen. Zij heeft zich door de jaren heen ook bezig gehouden met het schrijven van gedichten, die verrijkt worden met subtiele pentekeningen. Haar objecten hebben een grappige twist van een actualiteit, met veelal de natuur als inspiratiebron en zijn lieve cadeautjes met een “bloemige” boodschap.

Keramiek

Ester heeft in haar creatieve processen met vele technieken en materialen geëxperimenteerd. Variërend van klei, brons, tekenen, schilderen en het maken van collages. Zij is ruim drie jaar geleden opnieuw gegrepen door keramiek: Deze keer ook met gebruik van de draaischijf, waarop ze piepkleine en iets grotere vaasjes maakt. Het is voornamelijk gebruikskeramiek. Ze werkt met verschillende reactieve glazuren over reliëf, wat vaak verrassende patronen oplevert. Ook andere vormen, gemaakt van en met plakken klei, behoren tot haar keramiekcollectie.

Voor meer informatie over de expositie en KunstRondeVenen verwijzen we u naar www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.