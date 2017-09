Duikteam Thamen houdt open avond

Aalsmeer – Zondag 17 september was de opening van het nieuwe sportcentrum De Waterlelie. In de hal stonden vele kraampjes waarbij kennis gemaakt kon worden met allerlei verschillende sportverenigingen. Ook duikteam Thamen was hierbij aanwezig. Het was een mooie gelegenheid om te laten zien wat de duiksport inhoudt. Ook was er informatie beschikbaar over duikcursussen en was er een mogelijkheid om op te geven voor de open avond.

Niet in de gelegenheid geweest om de opening van De Waterlelie bij te wonen en toch interesse om een keer te kijken of duiken wat voor jou/u is? Geef dan snel op voor de open avond op 28 september van 21.00 tot 22.30 uur. Voor de open avond wil Thamen graag een aanmelding ontvangen (minimale leeftijd 14 jaar). Stuur een email naar info@thamen-diving.nl of vul het contactformulier op de website in (www.thamen-diving.nl). Ook is daar meer informatie beschikbaar over kosten van de opleiding en contactgegevens. Vanaf medio oktober start de beginnersopleiding.

Duikteam Thamen is een duikvereniging. Het verschil met een duikschool is onder andere de snelheid waarmee een duikopleiding wordt doorlopen. In de praktijk komt het er op neer dat er na de start van de opleiding (meestal in oktober) een afrondende fase is bij een wat acceptabele temperatuur van het buitenwater in mei of juni.

Geen gelegenheid om bij de open avond aanwezig te zijn? Neem dan contact op voor een alternatieve afspraak, elke donderdag van 21.30 tot 22.30 uur trainen de leden in het binnenbad van Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef.