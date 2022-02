Drie debatavonden voor de verkiezingen

Aalsmeer – Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en bepalen de inwoners van Aalsmeer wie de nieuwe gemeenteraadsleden worden. De gemeente organiseert drie debatavonden met de lijsttrekkers. Deze zijn zowel in de zaal als via diverse online kanalen en het tv-kanaal van Radio Aalsmeer te volgen. Elke debatavond vindt plaats op een andere locatie en komen andere onderwerpen aan bod. Zo wordt in drie avonden steeds duidelijker waar partijen voor staan en waarin ze wellicht van elkaar verschillen. De eerste avond is op woensdag 2 maart in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze avond vertellen de lijsttrekkers en waar zij voor staan en kunnen inwoners nader kennis maken. Daarna dagen CDA en Absoluut Aalsmeer elkaar als eerste uit aan de hand van twee stellingen. De tweede avond is op woensdag 9 maart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Hier staat vanzelfsprekend Kudelstaart centraal, maar er is ook aandacht voor jongeren. Partij van de Arbeid en D66 beginnen het debat. De laatste avond is op maandag 14 maart in het huis van de democratie, het raadhuis van Aalsmeer. Hier wordt het debat gestart door VVD en GroenLinks.

Vragen

Het is belangrijk dat vragen en zorgen van bewoners aan bod komen deze avonden. Daarom is het mogelijk vanuit de zaal een vraag te stellen aan een of meerdere lijsttrekkers of om deze vooraf te sturen naar griffie@aalsmeer.nl, zodat de vragen meegenomen kunnen worden door de debatleiders, Wim Bartels en Anna-Maria Giannattasio. Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Informatie over de verkiezingen

Op de website www.aalsmeer.nl/verkiezingen staat alle informatie over de verkiezingen.