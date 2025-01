Drie aanhoudingen na poging tot oplichting

Amstelveen – Op de Praam in Amstelveen is dinsdagmiddag 28 januari een geval van bankpasfraude voorkomen. Een persoon zou mogelijk opgelicht gaan worden en was zo slim om de politie op voorhand te bellen. De politie heeft hierop een flinke actie opgetuigd met onder andere agenten in burger om de verdachten aan te kunnen houden. Er kwam op de Praam daadwerkelijk een persoon aan de deur. Deze verdachte kon meteen bij de woning worden aangehouden.

Agenten zagen een auto er vandoor gaan richting de Dr. Willem Dreesweg. Korte tijd hierop kon deze worden klemgereden. De bestuurder van de auto werd daar aangehouden, de bijrijder ging er vandoor. De politie zette direct hoog in. Veel politieagenten, een hondengeleider en een politiehelikopter zochten naar de persoon. Agenten riepen mensen op om afstand te houden, omdat de verdachte mogelijk een wapen zou hebben. Veel mensen liepen uit om te kijken naar de zoekactie. De politiehelikopter hing laag boven de wijk. De verdachte vluchtte via diverse tuinen aan de Grote Beer.

Bewoners en omstanders wezen de agenten waar de man was gebleven. Uiteindelijk is de man aangetroffen in een schuur van een tuin aan de Grote Beer en kon daar worden aangehouden. De man werd gefouilleerd en is naar het politiebureau overgebracht. Of er uiteindelijk een wapen is aangetroffen kon de woordvoerder niet bevestigen/ontkrachten.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld