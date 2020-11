De Kwakel – In augustus heeft het bestuur van de Kwakelse Veiling besloten om dit jaar geen veilingavonden te houden. Dit omdat een veilingavond een gezellig Kwakels avondje uit behoort te zijn met als voornaamste doel: geld inzamelen voor onze Kwakelse verenigingen. Mede door de veilingavonden zijn de Kwakelse verenigingen financieel gezond de corona tijd ingegaan, maar het zal ook niemand verbazen dat het juist nu voor de verenigingen economisch onzekere tijden zijn. Als alternatief heeft het Veilingbestuur op afstand geld ingezameld voor onze Kwakelse verenigingen.Het Kwakels Veilingbestuur heeft alle inwoners, gulle gevers, vrijwilligers, vaste sponsoren en bedrijven gevraagd of zij de bijdrage die zij jaarlijks -in welke vorm dan ook- aan de veiling geven, dit jaar rechtstreeks willen storten op de rekening van Veilingcomité de Kwakel. Rekeningnummer NL28 RABO 0363504044 ten name van Veilingcomité De Kwakel.

Acties

Ook zijn er bedrijven die acties gestart zijn om geld in te zamelen voor het Kwakels verenigingsleven. Zo heeft “MOOI”, bloemen vers van de kweker, de omzet van een zaterdag bloemenverkoop via hun bloemenautomaat aan de Dwarsweg gedoneerd. Hetzelfde deed kwekerij Aphorodite Orchidee op 24 oktober. Als klap op de vuurpijl organiseerde Zaai, Kweek en Eet op vrijdag 6 november een online veiling tijdens hun pub quiz. Deze veiling bracht via het internet toch een klein beetje van de sfeer van de Kwakelse veiling binnen huiskamers en bracht ook nog eens € 17.380 op. In totaal is er nu al € 42.046,66 bijeengebracht door vrienden van het Kwakels verenigingsleven. Het Kwakels Veilingbestuur is blij met deze initiatieven en bedankt iedereen die een op een of andere manier heeft bijgedragen aan dit fantastische resultaat.. Waar een klein dorp groot in kan zijn!