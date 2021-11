Donatie voor ziekenhuis in Ethiopië van DFF

Aalsmeer – Dutch Flower Foundation (DFF) is trots te kunnen melden dat op basis van de eerdere bijdrage van 50.000 US$ aan een volledig nieuw röntgenapparaat in het Sher-ziekenhuis van Afriflora Sher in Ethiopië, een aanvulling is gedaan in de vorm van een digitale module om röntgenfoto’s te ontwikkelen. De materialen om röntgenfoto’s te ontwikkelen zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar in Ethiopië. Door de investering in de digitale module is handmatig ontwikkelen niet meer nodig en kunnen de artsen sneller en makkelijker hun werk doen. In het Sher-ziekenhuis in Ziway, dat functioneert als een streekziekenhuis, worden jaarlijks ruim 100.000 patiënten behandeld.

Dutch Flower Foundation heeft, gesteund door de directies van Dutch Flower Group bedrijven The Floral Connection en Van Dijk Flora, een bijdrage van 10.000 euro aan deze tweede investering voor het ziekenhuis mogen leveren. Een prachtig voorbeeld van samen werken aan een duurzamere keten, vanuit het hart. Het bedrag is tijdens de Trade Fair in Aalsmeer symbolisch overhandigd aan mevrouw Lulit Tadele Demissie, Director of Sher Ethiopia PLC door Marcel Zandvliet (voorzitter Dutch Flower Foundation), in aanwezigheid van Hans van Ree (CEO, The Floral Connection), Stefan Verhoeff (Algemeen directeur, Van Dijk Flora) en Cees De Greve (CEO Afriflora).

Afriflora Sher heeft de grootste rozenkwekerij van de wereld in Ethiopië. Verspreid over drie locaties bestaat het totale kassencomplex uit een oppervlakte van ruim 500 hectare. Er werken 13.000 mensen dagelijks aan het telen van rozen die bij diverse supermarktketens in Europa te vinden zijn.