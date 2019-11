Doe mee met het luisteraars onderzoek van Rick FM

Dit onderzoek is voor Rick FM, dé lokale radiozender van Uithoorn en De Kwakel, erg belangrijk omdat ze op deze manier een beter beeld krijgen van de luisteraars. Het helpt ze in het maken van nog mooiere en betere programma’s. Het onderzoek loopt tot 20 november, dus wacht niet te lang met reageren. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Via onderstaande link kunt u deelnemen aan het luisteraars onderzoek.

https://www.thesistoolspro.com/survey/3gbn45d43f8b7cdb2b

Of via de website van Rick FM;

https://www.rickfm.nl/doe-mee-met-het-luisteraarsonderzoek-rick-fm/nieuws/item?1145677

Gewijzigde Gouden Zaterdag en nieuwe programma’s op Rick FM.

Nico Prins start een uur eerder, van 8.00 tot 10.00 uur met Goedemorgen Amstelland. Ook Het HitMuseum met Kees Hoogervorst gaat een uur eerder van start van 10.00 tot 12.00 uur. Nieuw en terug bij Rick FM is Stephan de Ruyter met Terugblikken van 12.00 tot 14.00 uur. En Weekend Sjors start ook een uur eerder van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De Hitkelder met Nico van der Linden sluit de dagprogramma’s af van 16.00 tot 18.00 uur.

De avondprogrammering blijft als vanouds, met Frank van Agtmaal en de 60’s en 70’s van 18.00 tot 20.00 uur. Back tot the 70’s met Nico Prins van 20.00 tot 22.00 uur. En als afsluiter Jaap van der Leij met Tracks van 22.00 tot 23.00 uur.

Nieuwe Programma’s

Zondag 20:00 – 22:00 uur “Nerdalert”

Vlot en humoristisch muziekprogramma met maatschappij-kritisch tintje. Soms op het randje, soms er nét overheen. Voor nerds, door nerds, met Marcel van de Velde en Marjolein Hermans, ze hebben een uitgesproken mening over de huidige maatschappij. En die steken ze niet onder stoelen of banken! Nerdalert gaat graag in op de nerd-cultuur: Star Wars, Doctor Who, fantasy festivals, superhelden, Lego, nieuwe films en bijzondere muziek. En jij kan mee doen! Er kan gechat worden met de studio.

Zondag 22:00 – 23:00 uur ” ’t Marlolijstje”Dit is een lijst alternatieve muziek samengesteld door Marjolein Hermans: rock, hardrock, folkrock, symfonische metal, folkmetal. De show is voorlopig in een non-stop format. De lijst muziek wordt elke week uitgebreid. In de toekomst wordt deze show gepresenteerd door Marjolein Hermans.

Vrijdag 18:00 – 19:00 uur “De Draaitafel Van De Raad”

Dit is een programma met de raadsleden van de gemeenteraad van Uithoorn – De Kwakel. Geen Politiek dit keer. Maar van welke muziek houden onze raadsleden. De presentatie is door Jeroen Brink en José de Robles. En wekelijks ontvangen zij een collega raadslid met zijn of haar favoriete muziek.

Bekijk via deze link het complete programmaoverzicht;

https://www.rickfm.nl/radiogids/programmering

Luisteren naar Rick FM kan overal met de gratis TuneIn App

https://tunein.com/radio/Rick-FM-1063-s81518/

En ook via; Kabelnet Caiway, Uithoorn en de Kwakel, frequentie 99.0 FM. (Aalsmeer 93.1 FM) Etherfrequentie 106.3 FM

Live stream; https://www.rickfm.nl/radiogids/stream