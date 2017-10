Dode man gevonden in Mijdrechtse Kerkvaart

Mijdrecht – Zaterdagmiddag wilde twee mensen met een boot een tochtje gaan maken op de Kerkvaart in Mijdrecht, toen zij een man levenloos in het water zagen liggen. Ze belden meteen 112 en hebben tevergeefs geprobeerd de man uit het water te halen, hetgeen hen niet lukte. De snel gearriveerde hulpdiensten moesten ook nogal wat moeite doen om bij het slachtoffer te komen, aangezien hij in de achtertuin lag van het appartementencomplex De Kom.

Duikers van de brandweer is het uiteindelijk gelukt om de man op het droge te krijgen. Na onderzoek bleek de man helaas reeds overleden te zijn. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de man en roept getuigen op zich te melden.