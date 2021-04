Digimatchen en schoonhouden op Vakcollege Thamen

Uithoorn – Afgelopen week was er, ondanks de corona, weer genoeg te doen op Vakcollege Thamen. Net als voorgaande jaren start in deze tijd ‘On Stage’, een evenement waarbij tweedeklassers een match gaan maken met bedrijven in de regio. Dit doen zij met eigengemaakte visitekaartjes en voorbereide elevator pitches omzich daarna bij een succesvolle match aan te kunnen melden voor een meeloopdag. Dit jaar is het omgedoopt tot ‘Veen en Amstelland On Stage Digimatch’, omdat de leerlingen vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet fysiek kunnen solliciteren.

Daarnaast was er in het weekend wél fysieke actie rondom het schoolgebouw: de jonge Olivier uit de buurt ergerde zich aan het zwerfafval in zijn wijk en zette een schoonmaakactie op touw. Ook Vakcollege Thamen had hij aangeschreven om mee te helpen. Uiteraard gaven enkele personeelsleden en leden van de oudervereniging graag gehoor aan deze mooie actie. Dankzij Olivier en alle betrokkenen ziet de omgeving van de school er weer netjes uit. Vakcollege Thamen: niet alleen leren, maar ook samen schoonhouden door doen !