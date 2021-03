Derde Tiny Forest van De Ronde Venen staat in Mijdrecht

De Ronde Venen is weer 600 bomen en struiken rijker. Maandag 8 maart werden deze geplant in het derde Tiny Forest in de gemeente, bij de hockeyvelden in het sportpark aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Het groen werd geplant door kinderen van basisscholen De Windroos en De Twister en van BSO Twister. Zij adopteren het Tiny Forest en gaan het gebruiken tijdens lessen en activiteiten. Uiteraard kunnen ook inwoners genieten van het groen.

Tiny Treetown

Het 3e Tiny Forest heeft de naam Tiny Treetown gekregen. De naam is door kinderen bedacht. Initiatiefnemer en enthousiaste buurtbewoner Steven de Vries had de eer om van alle ideeën de mooiste naam te kiezen. Hij maakte de naam maandag bekend door het onthullen van het informatiebord. Steven de Vries nam als één van de buurtbewoners het initiatief voor de aanleg van dit Tiny Forest. Hij heeft in de aanloop naar de plantdag de omliggende bewoners geïnformeerd en gesproken met hondenbezitters die ook gebruik maken van het grasveld.

Wat is een Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems minibos ter grootte van een tennisbaan. Een belangrijk doel van een Tiny Forest is om de omgeving groener en gezonder te maken. Een Tiny Forest brengt de natuur letterlijk dichterbij. Het minibos is ook een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast zorgt het voor verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Meer natuur en biodiversiteit in de gemeente

In 2019 is De Ronde Venen geselecteerd door IVN Natuureducatie om in totaal 3 Tiny Forests aan te leggen. In november 2019 hebben kinderen van het Kidscollege en BSO Kind en Co het eerste Tiny Forest, de WILderNIs aangeplant in Wilnis. Een jaar later, in november 2020, is het 2e Tiny Forest, het Bomenbos, aangeplant naast en door kinderen van basisschool De Fontein en BSO Kind en Co in Mijdrecht.