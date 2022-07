Derde plaats voor Westeinder Sloeproei Team

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag vond er weer een wedstrijd voor de Hoofdklasse Sloeproeien plaats. Deze week mocht het team uit Aalsmeer op bezoek in Zaandam, waar een route van 13 kilometer over de Zaan geroeid moest worden. Wederom een grote wedstrijd met ruim 75 sloepen aan de start, waaronder veel teams uit de Hoofdklasse. Met een licht briesje en een heerlijke temperatuur, een mooie dag in het verschiet. De Polyester uit Aalsmeer mocht om 11.16 uur aan de wedstrijd beginnen en er werd gestart tegen de concurrent uit Hoogmade. Dit is altijd toch wel een mooie strijd en geen van de teams wil het onderspit delven. De heren uit Hoogmade moeten net iets sneller roeien om boven het team van Aalsmeer te blijven in de eindklassering. Bij de start ging men dus meteen volle bak want na 750 meter moet er direct een boei gerond worden. Beide sloepen gingen gelijk op, maar het WST team koos ervoor om even achter de concurrent te blijven.

Na de eerste boei wordt de Zaan door alle sloepen afgeroeid richting Wormer. Onderweg moeten er verschillende bruggen gepasseerd worden, een mooie uitdaging voor alle deelnemende teams en een mooie bezienswaardigheid voor toeschouwers op de brug. Vlak voor een brug wordt er namelijk nog even flink aangezet, zodat de brug op snelheid gepasseerd kan worden terwijl alle riemen ingeklapt worden. Menig sloep klapt hierbij nog wel eens tegen een brug aan, of breken zelfs de riemen. Het eerste stuk op de Zaan ging erg goed. Met een windje in de rug werden er mooie snelheden boven de 9 kilometer geroeid. En na een keurige stuuractie van de stuurman passeerde de roeiers uit Aalsmeer de concurrent uit Hoogmade bij de derde boei. Direct werd er afstand genomen en die werd niet meer teruggegeven, enkel maar verder uitgebreid.

Na de keerboei moeten de sloepen de laatste kilometers terugroeien naar Zaandam. Ook de wind draaide hier en zelfs met een goede tegenwind werd er toch aangehaakt door het Westeinder Sloeproei Team bij snellere sloepen. De warmte van deze dag begon helaas wel zijn tol te eisen, en het laatste stuk werd dan ook op het tandvlees geroeid door de mannen.

Na 1 uur, 26 minuten en 54 seconden finishte het team weer in Zaandam. Dit leverde een zeer prachtige derde plaats op in de einduitslag. De volgende wedstrijd is over twee weken, in Bruinisse op 16 juli.