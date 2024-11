Definitief Ontwerp appartementencomplex Amstelplein vastgesteld

Uithoorn – De kantoren boven het winkelcentrum Amstelplein staan al lange tijd leeg. Achmea Real Estate, ook verantwoordelijk voor de renovatie van het winkelcentrum, heeft een plan gemaakt om deze lege kantoren te transformeren naar een appartementencomplex met 74 woningen.

De stedenbouwkundige kaders voor deze transformatie zijn in samenwerking met de gemeente en stedenbouwkundig bureau Palmbout opgesteld. In intensief overleg met de welstandscommissie en de stadsbouwmeester zijn de laatste aanpassingen aan het ontwerp gedaan. Het definitief ontwerp is nu in een bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Achmea Real Estate vastgesteld. Het college is zich ervan bewust dat het appartementencomplex een grote verandering in de leefomgeving betekent. Toch weegt het bieden van passende woonruimte zwaarder. Woningbouw is immers ook in gemeente Uithoorn een grote opgave. De gemeente is daarom blij met de toevoeging van 74 middenhuur-appartementen in het centrum.

Achmea Real Estate presenteert het ontwerp in de raadscommissie op 13 november. Daarna zal de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend en is het te bekijken op de website www.herontwikkelingamstelplein.nl.

Fotobijschrift: Artist impression appartementencomplex Amstelplein.

Foto: gemeente Uithoorn