Deelnemers en vrijwilligers Contactcirkel genoten van lunch

Uithoorn – Afgelopen 29 november kwamen deelnemers van de Contactcirkel en vrijwilligers bijeen in Het Spoorhuis in Uithoorn om te genieten van een heerlijke lunch. Behalve deze middagmaaltijd was het ook belangrijk om de deelnemers met elkaar kennis te laten maken voor zover dit nog niet had plaatsgevonden. De Contactcirkel is voor alleenstaanden, die door deel te nemen dagelijks contact met elkaar hebben om te zorgen dat het niet onopgemerkt blijft als er iets aan de hand is en de deelnemer niet meer om hulp kan vragen.

De deelnemers bellen elkaar elke morgen, in een vaste volgorde, zodat ze steeds met dezelfde persoon contact hebben. De cirkel start op een vaste tijd in de morgen en is binnen een half uur weer rond. Deelname is gratis.

Tine Banning: ‘Deelnemers zijn vanzelfsprekend welkom, maar we zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger bel je een keer in de twee maanden een aantal deelnemers om de cirkel op gang te brengen.” Meer informatie: tel. 0297-562200 of via de mail t_banning@hotmail.com.

Deelnemers en vrijwilligers tijdens een lunch in Het Spoorhuis. Foto: aangeleverd