De Week van de Ontmoeting 2023 komt eraan!￼

De Ronde Venen – Van 28 september t/m 4 oktober vindt de Week van de Ontmoeting weer plaats. Kom deze week in contact met anderen. Ontmoetingen kunnen een positief effect hebben op je gezondheid. Het kan o.a. eenzaamheid voorkomen of verminderen. Met 15 organisaties is dit weekprogramma vol activiteiten georganiseerd. Op www.tympaan–debaat.nl staat meer informatie. Voor sommige activiteiten is namelijk een aanmelding nodig. Wil je anderen ontmoeten? Wil je een keer iets nieuws proberen? Wil je nieuwe plekken ontdekken in de gemeente? Kom dan naar één of meerdere activiteiten. Proberen kan geen kwaad. Wie weet, haal je er iets moois uit.