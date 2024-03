De Vinken D1 en De Vinken C1 zaalkampioen￼

Vinkeveen – Met nog één speelronde te gaan kon korfbalvereniging De Vinken afgelopen zaterdag twee jeugdteams huldigen. Zowel de Vinken D1 als De Vinken C1 hebben het zaalseizoen afgesloten met een mooi kampioenschap. Het tweede feestje van het jaar, want beide teams werden ook op het veld al kampioen. Voor de D1 was het al niet meer echt spannend. Door puntverlies van de concurrent een week eerder, was de ploeg al zeker van het kampioenschap. De Vinken D1 verloor het zaalseizoen één wedstrijd en wist alle andere potjes met mooie cijfers te winnen. Ook afgelopen zaterdag werd er in de thuiswedstrijd tegen RDZ met 16-2 overtuigend gewonnen. Wederom een dik verdiend kampioenschap voor deze pupillen, die natuurlijk flink in het zonnetje zijn gezet!

De Vinken C1 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Koveni. Om het kampioenschap veilig te stellen moest er gewonnen worden. Een herhaling van het veldkampioenschap, want ook toen moest het in de wedstrijd tegen Koveni gebeuren. En net als toen was het ook nu weer heel erg spannend. De Vinken liep in de eerste instantie nog uit naar 5-1, maar kon de voorsprong niet vasthouden. Pas in de tweede helft kwam het vuur terug in de wedstrijd. Met een 13-10 overwinning kon het feestje toch mooi weer gevierd worden.