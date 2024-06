De tram komt eraan!

Uithoorn – Van eerste idee tot complete uitvoering duurde 9 jaar. En binnenkort is het zover: vanaf zondag 21 juli rijdt tramlijn 25 van station Amsterdam Zuid via Amstelveen Westwijk door naar Uithoorn Centrum. Een dag eerder, op zaterdag 20 juli, viert de gemeente het heuglijke feit samen met haar inwoners. Het idee om lijn 25 naar Uithoorn te laten rijden, is ontstaan toen er een nieuw rangeerterrein in de Legmeerpolder kwam op 1,5 kilometer afstand van de gemeentegrens van Uithoorn. Een perfecte kans voor de Vervoerregio Amsterdam om de tramlijn door te trekken naar Uithoorn. Door gebruik te maken van de spoordijk – waar ooit stoomtreinen reden – konden de kosten beperkt blijven.

Enthousiast

De gemeenteraad was enthousiast, omdat de bus naar Amstelveen en Amsterdam steeds vaker in de file staat. Van afschaffen van de busverbinding is echter geen sprake. Een goede verbinding met scholen, ziekenhuizen en uitgaansgelegenheden in Amstelveen en Amsterdam is een harde eis geweest bij de onderhandelingen. Ook de nachtbus blijft rijden, maar minder vaak.

Veiligheid voorop

Er is veel aandacht besteed aan de veiligheid van de tram. De tram is uitvoerig getest op het Uithoornse tracé en de meeste kinderziektes zijn verholpen. Wethouder Jan Hazen is trots op het project en de samenwerking met de Vervoerregio, GVB, Connexxion en gemeentes Amsterdam en Amstelveen. “De Uithoornlijn biedt nieuwe kansen aan het centrum van Uithoorn. Ik verwacht niet dat Amsterdam hier massaal komt winkelen. Maar voor een dagje uit is de tram ideaal. In Uithoorn stap je uit op een terras aan de Amstel.”

Feest

Op 20 juli, de dag voor de start van het doorrijden van tramlijn 25 naar Uithoorn, wordt de ingebruikname van de Uithoornlijn gevierd. Dat gebeurt bij alle drie de haltes, van 10:00 tot 14:00 uur. Alle Uithoornaars zijn van harte welkom om het feest mee te vieren. Het programma wordt nog bekendgemaakt.

Meer weten?

Alle infomatie over “Uithoornlijn” 25 vindt u op de website van het GVB www.gvb.nl/tram25. De dienstregeling vindt u op www.gvb.nl/reisinformatie/lijn/GVB/25. Alle wijzigingen in de buslijnen: www.connexxion.nl/amsteltram.

De nieuwe halte Uithoorn Aan de Zoom.

Foto: Jorrit Lousberg / campagne “Hallo Uithoorn – tram 25”