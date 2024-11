De Kwakel – Na een eerste succesvolle “Crazy bingo” vorig jaar organiseert Toneel Vereniging Genesius uit De Kwakel dit jaar op vrijdag 22 november “De stoute Sinterklaas Bingo”. Een gezellige bingoavond met diverse rondes. Naast de traditionele bingo is er een muziekronde en Boter Klaas en Pepernoten bingo. De presentatie is in handen van een bekende Spaanse DJ die de avond ook muzikaal zal afsluiten.

In de pauze is er een loterij, net als bij de bingo met mooie prijzen. Met de opbrengst van deze avond wil Stichting De Kwakel toen en nu een donatie doen voor de vervanging van de podiumgordijnen van het dorpshuis. De bingo vindt plaats in het Dorpshuis De Quakel in De Kwakel en de aanvang is 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.30. De entree is € 18,50. En is inclusief de bingokaarten. En de kaarten zijn te bestellen via de website van Toneelvereniging Genesius.

Genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop. De betaling doe je bij binnenkomst. Dit kan contant en met pin. Voor de donateurs van Genesius is er een gratis consumptie.

Foto is aangeleverd