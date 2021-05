De Ronde Venen zoekt Cyber Agents

De Ronde Venen Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Daarom doet De Ronde Venen mee met HackShield. HackShield is een online game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar leert hoe zij online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. Zo leren ze zelf en de mensen in hun omgeving hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent van De Ronde Venen de gemeente kunnen beschermen. Burgemeester Maarten Divendal en wijkagent Jeugd Richard Duits van de politie gaven woensdag 26 mei het startsein voor het werven van Cyber Agents voor Hackshield. Maarten Divendal: ,,Cybercriminelen kunnen op allerlei manieren een online systeem binnendringen om daar hun slag te slaan. Ze weten ontzettend veel van de digitale wereld, vaak meer dan wij. Dat maakt het ook zo lastig om cybercriminaliteit aan te pakken. Via HackShield zorgen we ervoor dat kinderen meer leren over de digitale wereld, zodat we de online boeven te slim af zijn.”

Wat is HackShield?

HackShield is een spannend spel dat kinderen bekend maakt met digitale veiligheid. Het spel maakt kinderen bewust van de gevaren op het internet. Kinderen leren alles over hackers, datalekken, phishing en andere online gevaren. Via een game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents, waardoor zij zichzelf maar ook anderen, bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen kunnen waarschuwen en samen zorgen voor een veilige online wereld. De Ronde Venen doet samen met de politie en jongerenwerk mee aan het project HackShield om cybercriminaliteit terug te dringen en inwoners digitaal vaardig en weerbaar te maken.

Meedoen met HackShield

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kregen woensdag op school een brief mee van de burgemeester, de politie en de kinderburgemeesters met de oproep om zich aan te melden en in alle basisscholen hangen posters die kinderen uitnodigen om het spel te spelen. Bij het ophalen van een kinderboek in de bibliotheken wordt een flyer meegegeven met informatie over het spel. Hoe meer kinderen meedoen, hoe digitaal veiliger De Ronde Venen wordt. Online meespelen kan op www.joinhackshield.nl/gemeente/De-Ronde-Venen of via de app voor smartphone en tablet.