De Ronde Venen zoekt Cyber Agents

De Ronde Venen – Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Op het internet proberen criminelen op allerlei manieren hun slag te slaan. Daarom doet De Ronde Venen mee met HackShield, een online game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar spelenderwijs leert hoe zij online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. Als Cyber Agent leren ze hoe ze zichzelf en de mensen in hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. De Cyber Agents die het best scoren in het spel worden officieel door burgemeester Maarten Divendal gehuldigd.

Burgemeester Maarten Divendal, de kinderburgemeesters Nina van Kouwen en Thijs Hoogerdijk, wijkagent Jeugd Sabine Groeneveld en haar collega Kelsey Bloemendaal en de leerlingen Seb Gijzen en Noa van Eijk gaven maandag 10 maart op de Pijlstaartschool in Vinkeveen het startsein voor het werven van Cyber Agents voor Hackshield. Voor de school stond het Mobiel Media Lab van de politie waar leerlingen in groepjes kennismaakten met de online game.

Burgemeester Maarten Divendal: “Cybercriminelen proberen op allerlei manieren online hun slag te slaan. Ze weten ontzettend veel van de digitale wereld, vaak meer dan wij. Dat maakt het ook zo lastig om cybercriminaliteit aan te pakken. Via HackShield zorgen we ervoor dat kinderen meer kennis krijgen over de digitale wereld en de gevaren van bijvoorbeeld hacken en datalekken. Als Cyber Agent leren ze veiliger internetten en met die kennis kunnen zij ook hun omgeving ondersteunen. Hoe meer kinderen meedoen, hoe digitaal veiliger De Ronde Venen wordt.’’

Spannend spel

HackShield is een spannend spel dat kinderen bekend maakt met digitale veiligheid. Het spel maakt kinderen bewust van de gevaren op het internet. Kinderen leren alles over hackers, datalekken, phishing en andere online gevaren. Maar ook welke links zijn te vertrouwen, sociale media en veilige wachtwoorden komen aan de orde. In het spel proberen kinderen cybercriminelen te verslaan en worden ze opgeleid tot Cyber Agents. Daardoor leren zij zichzelf veilig om te gaan in de online wereld en kunnen zij ook anderen, bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen waarschuwen voor gevaren. De Ronde Venen doet samen met de politie mee aan het project HackShield om cybercriminaliteit terug te dringen en inwoners digitaal vaardig en weerbaar te maken.

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich voor HackShield aanmelden via www.joinhackshield.com en zich registeren onder de gemeente De Ronde Venen. De kinderen met de hoogste score ontvangen in juni een uitnodiging van burgemeester Maarten Divendal. Tijdens een speciale bijeenkomst worden zij gehuldigd tot de beste Cyber Agents van De Ronde Venen.

Het startsein voor het werven van Cyber Agents werd maandag door de burgemeester, de kinderburgemeester, politie en leerlingen gegeven bij het Mobiel Media Lab voor de Pijlstaartschool in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.