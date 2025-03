De Ronde Venen doet meemet NK tegelwippen

De Ronde Venen – Met behulp van een schep verruilden wethouder Maarten van der Greft, en raadsleden Margreth de Wit, Wim Stam en Pieter Kroon van de gemeente De Ronde Venen op dinsdag 11 maart een aantal tegels voor een mooi stukje groen. Ze gaven daarmee het startsein voor de deelname van De Ronde Venen aan het NK tegelwippen dat vrijdag 21 maart begint. Alle inwoners worden opgeroepen hieraan mee te doen. Want groen is belangrijk voor een prettige leefomgeving en voor het klimaat.

Startsein

Het startsein voor de vervanging van de eerste tegels werd gegeven in de wijk Hofland in Mijdrecht, en dat is niet toevallig. Omwonenden van de Zonnekroon zetten zich met elkaar in voor een mooi stukje groen en een fijne groene speelplek voor kinderen. Via ‘Goud in je Wijk’ dienden ze bij de gemeente een initiatief in om de speelplaats op te knappen. Deze maand start de aannemer met de werkzaamheden op de Zonnekroon. Daarmee wordt het een plek met meer groen en nieuwe speeltoestellen.

Vervangen

Wethouder Maarten van der Greft (Groen): “Door tegels te vervangen voor gras, bomen en bloemen wordt onze leefomgeving een stuk groener. Ook bieden planten verkoeling, wat aangenaam is bij warm weer. Daarnaast helpt groen tegen wateroverlast bij hevige regenbuien. Bovendien is een groene plek vaak prettig om te verblijven. Als gemeente ondersteunen we inwoners zoveel mogelijk bij het wippen van stenen en het vervangen door groen. We halen de gewipte tegels gratis op met onze tegeltaxi zodat inwoners daarmee niet hoeven te sjouwen. Ook steunen we initiatieven van inwoners om de buurt groener te maken. De Ronde Venen heeft een hart voor groen!”

Iedereen kan meedoen

Inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen kunnen allemaal meedoen aan het NK tegelwippen. Het is heel simpel. Het aantal tegels dat ze verwijderen uit bijvoorbeeld hun tuin kunnen ze doorgeven in de tegelteller op NK tegelwippen.nl. Uiteindelijk wordt een winnende gemeente, buurt of deelnemer uitgeroepen. Dit jaar begint het NK tegelwippen op 21 maart en eindigt op 31 oktober.

De gemeente wil het voor inwoners makkelijk maken. Verwijderde tuin-tegels kunnen inwoners gratis laten ophalen. Na het aanmelden van de tegels komt de tegeltaxi van de gemeente langs. In ruil voor de tegels kan de inwoner een gratis plantenpakket ophalen, zolang de voorraad strekt. Er zijn vier inheemse plantenpakketten waaruit gekozen kan worden. Zo kunnen de open plekken direct opgevuld worden met planten naar keuze. Elke tweede dinsdag van de maand rijdt de tegeltaxi. De eerste keer is op dinsdag 8 april. Aanmelden kan tot vrijdag 4 april.

Tuincoaches van NME-centrum De Woudreus en de Energieke Rondeveners helpen inwoners van de gemeente bij het groener maken van hun tuin. Bij De Woudreus is een groenblauw loket. Daar kunnen inwoners vragen stellen over het groen maken van hun tuin. Welke planten bijvoorbeeld geschikt zijn voor een schaduwrijke tuin of hoe er minder water in de tuin komt te staan bij hevige buien. Inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers die hun tuin, straat of buurt groener willen maken en hun tegels willen laten ophalen kunnen meer informatie vinden op: derondevenen.nl/tuin.

Op de foto v.l.n.r.: wethouder Maarten van der Greft, fractievoorzitter Wim Stam, raadslid Margreth de Wit, fractievoorzitter Pieter Kroon geven het startsein voor de deelname van De Ronde Venen aan het NK tegelwippen. Foto: aangeleverd.