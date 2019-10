De Kwakel, Uithoorn en Thamen, 200 jaar samen!

De R van regen zit in de maand oktober en dat deed het op zaterdagmiddag 12 oktober; het regende gelukkig niet hard gelukkig en het was niet koud. Het mocht in ieder geval de pret niet drukken tijdens de feestelijke opening van de viering gemeente Uithoorn 200 jaar op De Schans. De middag werd muzikaal geopend door Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers.

Burgemeester Pieter Heiliegers werd tot twee keer aan toe verrast. Door Michiel de Ruyter, één van de bekendste zeehelden uit de Nederlandse geschiedenis. Hij kwam in vol ornaat langs tijdens de openingsspeech van de burgemeester. En later door Steven Partiman, die een schilderij van hem had gemaakt. Steven Partiman houdt op dit moment een expositie “Gezichten van Uithoorn” in de hal van het gemeentehuis. Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen hiervoor.

Het bordje Uithoorn aan de Amstel werd onthuld door de wethouders Jan Hazen en Hans Bouma. Als men nu de gemeente Uithoorn binnenkomt, ziet men voortaan Uithoorn aan de Amstel op de plaatsnaamborden staan.

Later kwam Michiel de Ruyter nog terug met twee kinderen uit zijn tijd. Jannes en Rosie vertelden over een kinderboekje “Een lange nacht in het Rechthuis” geschreven door Caroline Smeets. Deze kinderboekjes worden aan alle basisschoolkinderen van groep 6,7 en 8 geschonken. Het kinderboek is vooral tot stand gekomen door medewerking van het Initiatievenfonds Uithoorn & De Kwakel, Het Rechthuis aan den Amstel, Lions en Uithoorn aan de Amstel.

Leuk om te zien dat de kinderen de regen geen belemmering vonden. De games, sport en spelletjes werden met veel plezier gedaan. Uithoorn voor Elkaar had dit uitstekend verzorgd. Free running, voetballen met Rocky Hehakaija, de combisports Arena en ook de oud Hollandse spelletjes werden met veel enthousiasme bezocht.

In Brouwerij De Schans werd een speciaal gebrouwen bockbiertje uitgedeeld. Het biertje is tot stand gekomen in samenwerking met Jet van Dalfsen en Samen aan de Amstel.

Het meezingkoor onder begeleiding van Louise Prins zorgde voor een geweldige afsluiting van de middag. Er werd lekker meegezongen en zelfs gedanst. De hele middag verzorgde Rick FM live interviews en muziek.