De Kwakel kijkt terug op een prachtig Polderfeest

De Kwakel – Afgelopen week was het weer Polderfeest in De Kwakel; vijf dagen feest in en rond de feesttent op het evenemententerrein.

Op woensdag was de aftrap met Summer Soul Polder Food festival. In het zonnetje werd er heerlijk gegeten en gedronken, maar bovenal genoten van de soul muziek. Een geslaagde avond waar ook de beentjes van de vloer gingen toen zangeres Patricia Foort op het buitenpodium stond te zingen.

Donderdag stond voor de 36e keer de Polderloop op het programma georganiseerd door AKU. Een sportief evenement voor jong en oud, van 1 t/m 10 km met veel ervaren hardlopers, maar ook veel Kwakelaars die de afgelopen weken de hardloopschoenen hadden aangetrokken om deze Polderloop mee te lopen. Een grote groep hardlopers van Ons Tweede Thuis liep ook mee, en waren op alle afstanden vertegenwoordigd. De vele toeschouwers zorgden voor een goede sfeer en moedigden de hardlopers enthousiast aan. Na het lopen werd in de tent het vocht weer aangevuld en werden de beentjes nog even losgegooid op de dansvloer.

Kinderen

Vrijdagmiddag was de tent voor de kinderen. Met Rhytm on Trash werd er flink wat herrie gemaakt in de tent. De kinderen trommelden er lustig op los op emmers, tonnen en jerrycans. Daarna was het slechts een paar uurtjes rustig in de tent want ’s avonds stond Royal Beat op het podium. Deze band maakte er een mooi feestje van, met muziek uit allerlei genres. Dat zorgde voor een topsfeertje in de tent en er werd van voor tot achter in de tent lekker gedanst en gefeest.

Zeskamp

Zo rond 12 uur ’s middags stroomde het evenemententerrein op zaterdag weer vol met de zestig teams die meededen aan de zeskamp. Alle teams hadden weer ontzettend hun best gedaan om met een leuk outfitje mee te strijden voor de felbegeerde wisselbeker, maar ook een gooi te doen naar de prijs voor het team dat het fraaist was uitgedost. Dat was zonder twijfel het team dat verkleed was als voorzitter en boer Albert met zijn veestapel en zij wonnen dan ook met de originaliteitsprijs.

Wandelgroep

De mannen van wandelgroep ’t Land pakten de winst bij de mannen en de giraffenmeiden van ‘Lang niet gek’ behaalden de eerste plaats bij de vrouwen. Natuurlijk werden deze ereplaatsen beloond met een fraaie beker. Die hebben het feestgewoel helaas niet helemaal overleefd, maar dat mag de pret niet drukken; de titel van winnaar van de zeskamp mag je een jaar lang met trots dragen. Ook bij de jeugdteams werd flink gestreden. Daar behaalde ‘Level 33’ de eerste plek, gevolgd door ‘Wij Bouwen een Feestje’ en ‘Wij gaan voor Goud!’

Een onderdeel van de zeskamp is altijd het buikglijden, dat tegelijkertijd ook het Kwakels Kampioenschap buikgljiden is. Daniek Fransen wist wederom de eerste plaats in de wacht te slepen bij de vrouwen. Bij de mannen gleed Hidde Schelling naar de eerste plaats en Tos Plasmeijer deed dat bij de jeugd.

Avonds programma

Na de zeskamp werd er door de leden van het feestcomité hard gewerkt om de tent weer netjes te maken voor de avond. ‘Q-music Foute Uur’ opende de avond met een mooie mix van muziek, daarna stond Wesley Bronkhorst op het podium om zijn hits ten gehore te brengen. De uitsmijter van de avond was DJ Jody Bernal die de tent op zijn kop zette. Met een goede playlist en bruisend van energie wist hij de hele tent in beweging te krijgen en de avond mooi af te sluiten.

Familiedag

Zondag was het traditioneel de Familiedag. Met heel veel kinderattracties, een spel voor de volwassenen, maar vooral veel gezelligheid op het veld; altijd een topdag op het Polderfeest. Skye en Marshall van Paw Patrol waren gekomen om de kinderen te verwelkomen en de familiedag te starten. De familiedag leek er eentje te worden zoals voorgaande jaren, totdat voorzitter Albert Blommestijn door de leden van het Feestcomité van het veld werd opgehaald met een draagstoel. Op hun schouders droegen zij Albert naar het podium waar hij door Annemarie Kooyman van het comité werd toegesproken en bedankt voor de inzet in de afgelopen 40 jaar en met name 25 jaar voorzitterschap van het Feestcomité. Albert gaat het stokje overdragen aan Jeroen Meijer maar blijft gewoon nog lid van het comité, maar deze overdracht kon natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan.

Omdat Albert niet alleen heel veel voor het Feestcomité doet en betekent maar ook nog tal van andere activiteiten heeft gaf Annemarie de microfoon door aan Burgemeester Heiligers die na een korte toespraak mededeelde dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd Albert Blommestijn te benoemen tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Het lintje met de medaille werd opgespeld bij de trotse voorzitter en daarna kwam Syb van de Ploeg (van band De Kast) het podium op om voor Albert en de Kwakelaars te zingen.

Albert heeft vele kwaliteiten, maar kan ook nog eens goed schaatsen. In de winter had hij de Elfstedentocht op de Weissensee geschaatst en ook Syb van de Ploeg had deze zware tocht volbracht en die had daarna nog energie over om voor de schaatsers op te treden. Dat was een prachtig feestje waar Albert volop van genoten had en dat had Daniëlle van Rijn (die ook had geschaatst op de Weissensee) goed in de oren geknoopt en Syb een aantal maanden geleden benaderd om voor Albert te komen zingen op het Polderfeest. Syb zong niet alleen liedjes van De Kast, maar ook andere bekende hits en de mensen in de tent zongen volop mee. Daarna was het aan DJ Danza om het Polderfeest op passende wijze af te sluiten.

Het is al een aardige traditie aan het worden dat Bak als laatste de microfoon in handen krijgt en het Kwakels volkslied ten gehore brengt. Dit keer met Albert aan zijn zijde. Een prachtige afsluiting van weer een fantastisch Polderfeest. De leus van het Polderfeest is al jaren ‘Feest maak je samen’, en dat is weer prima gelukt. Het Feestcomité wil dan ook al haar leden, de EHBO-ers van St. Vincentius, alle andere vrijwilligers, maar vooral ook alle bezoekers bedanken dat we er weer samen zo’n mooi Polderfeest van hebben gemaakt.

Het zal een paar weken rustig zijn in De Kwakel, maar er wordt ook al volop gebouwd aan de kermiskarren, want dinsdag 3 september gaat alweer de 70e kermisoptocht van start.

Foto: Dorine van de Rotten.