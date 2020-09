‘De duivel ligt altijd op de loer’ in Duycker

Hoofddorp – Op zondag 29 november om 15.00 uur staat de voorstelling ‘De duivel ligt altijd op de loer’ op het programma in poppodium Duycker. Deze voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek dat afgelopen mei op de markt kwam, trakteert het publiek op 45 jaar rock ‘n roll geschiedenis door de ogen van muziekjournalist Harry de Jong (1952).

Het verhaal gaat over bijzondere ontmoetingen die hij had met onder andere John Lee Hooker, Mick Jagger, Joni Mitchell, Joe Cocker en Johnny Cash. Naast de Jong verschijnt Willem de Vries als gedreven moderator en targetman op het podium. Eerlijk en onvoorspelbaar vuurt hij zijn vragen af. De show wordt gecomplementeerd met singer-songwriter Ivo Poelsma die passende songs speelt bij de verhalen.

In totaal bezocht Harry de Jong een kleine 2.000 artiesten. Overal kwam de Jong backstage, in een hotelkamer of bij de groten der aarde thuis op de bank.

