De Bosmobiel gaat weer rijden

Amstelland – De Bosmobiel, een initiatief van Rotary Aalsmeer/Amstelveen, bestaat dit jaar 10 jaar. Maak een rit in de spiksplinternieuwe Bosmobielen op dinsdag- of woensdagmiddag om 13.30 uur. Geniet van het mooie en gevarieerde uitzicht in het Amsterdamse Bos. De rijdende wandeling is geschikt voor mensen die minder mobiel zijn.

De eerste rit is op dinsdag 7 mei en de laatste rit is op woensdag 25 september. Kosten: € 15,- per persoon, inclusief koffie/thee en gebak en gratis voor iedereen die dit jaar 85 jaar oud is of wordt. Het Amsterdamse Bos is dit jaar ook 85 jaar oud.



De start en betaling van de ritten is bij De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Er kunnen per rit 10 mensen mee. Aanmelden via: 020-5456100, via

www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.