De Bibliotheek helpt bij afspraak boosterprik

De Ronde Venen – Heeft u al een brief gekregen om een afspraak te maken voor een boosterprik, de extra coronavaccinatie? U krijgt een brief als uw geboortejaar aan de beurt is voor een boosterprik. U kunt dan online een prikafspraak maken.

Een afspraak maken kan ook telefonisch, maar online, met DigiD, gaat het sneller.

Vindt u het lastig om online een afspraak te maken. Op de website van de Bibliotheek staat uitgelegd hoe u een afspraak kunt maken.

De online uitleg is te vinden op www.bibliotheekavv.nl/coronaprik.

Vindt u het toch lastig om zelf een afspraak te maken? Bij de Bibliotheek helpen we u verder. U kunt gewoon langs komen en u hoeft ook geen lid te zijn van de Bibliotheek. Wilt u weten wanneer de Bibliotheek open is? Kijk op www.bibliotheekavv.nl/openingstijden