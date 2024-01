De Bibliotheek heeft prentenboeken in meerdere talen￼

De Ronde Venen – Als ouders speel je een heel belangrijke rol bij de taalontwikkeling van je kind. In alles doet een kind je na. Daarom is het zo belangrijk dat ouders veel met hun kind praten en veel voorlezen. Zo leert een kind spelenderwijs steeds meer woorden.

Er zijn steeds meer ouders in Nederland voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Voor deze ouders is het goed te weten dat zij het beste hun eigen taal spreken met hun kind. Je eigen taal ken je het beste en dan begrijpt een kind je ook het beste.

Nieuwe collectie prentenboeken

Voor deze ouders heeft de Bibliotheek nu een nieuwe collectie boeken: prentenboeken en voorleesboeken in het Pools, Oekraïens, Turks en Arabisch. Zo kunnen ook niet-Nederlandse ouders voorlezen in hun eigen taal. De prentenboeken in andere talen zijn te vinden in de Bibliotheek Mijdrecht en de Bibliotheek Maarssenbroek. Woon je dichterbij een van de andere vestigingen, dan kun je deze boeken ook gratis reserveren. Naast deze nieuwe boeken heeft de Bibliotheek ook Engelstalige prentenboeken, voorleesboeken en leesboeken voor kinderen.

Hoe leert een kind dan Nederlands?

Voor kinderen die in Nederland opgroeien is het goed ook al vroeg Nederlands te leren. Ouders die geen Nederlands praten met hun kind, kunnen bijvoorbeeld Nederlandstalige filmpjes of televisie te kijken, (luister)boeken gebruiken en hun kind naar een Nederlandstalige kinderopvang of Nederlandstalige oppas brengen. Meer talen spreken met een kind heeft geen nadelen voor de taalontwikkeling van het kind. Een kind kan goed twee of meer talen tegelijk leren. Thuis leert het de taal van de ouders en op de kinderopvang of bij vriendjes leert het Nederlands.

Meertaligheid is een verrijking

Kinderen die tweetalig zijn opgegroeid, hebben een voorsprong ten opzichte van kinderen die een taal leren.

• Je hersenen blijven lenig door het wisselen tussen verschillende talen.

• Meertalige kinderen kunnen zich gemiddeld beter concentreren en kunnen sneller schakelen.

• Meertalige kinderen leren sneller technisch lezen: ze kunnen gemakkelijker letters omzetten naar klanken.

• Meertalige kinderen leren sneller nog meer talen.

• Meertalige kinderen leren vaak meer van verschillende culturen.

The Library has picture books in Polish, Ukrainian, Turkish and Arabic. More information, meer informatie: www.bibliotheekavv.nl/meertalig-opvoeden