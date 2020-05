Dansstudio Sietske treedt op voor de bewoners Veenstaete

De Ronde Venen – Vrijdag 29 mei was het de Nationale Balkon Beweegdag. Bij Veenstaete in Mijdrecht was het een gezellige ochtend. De organisatie lag in handen van MTC Fysiotherapie. Die verzorgde de warming-up voor de bewoners en daarna werd er een beweeg-bingo gespeeld. En als afsluiting mocht Dansstudio Sietske er een feestje van maken. Drie dansgroepen hadden zich voorbereid om er een spektakel van te maken. Als eerste was het de beurt aan de eerste streetdance groep. Deze dansers hadden allemaal vrolijke rode rokjes aan en hadden er erg veel zin in. De zon scheen volop en zij dansten op het toepasselijke liedje: ‘Break a Sweat’. De meiden deden het super goed en hadden erg veel plezier.

Als tweede mochten 3 ballerina’s laten zien hoe mooi ze konden dansen. Alle drie de meiden stonden klaar in hun roze balletpak, roze panty, roze beenwarmers en natuurlijk een balletrokje. Ze waren erg zenuwachtig maar toen de muziek begon te spelen, begonnen de gezichten te stralen. Met de mooiste balletpasjes wonnen ze al snel de harten van alle bewoners van Veenstaete. Na een buiging en een luid applaus was het alweer de beurt aan de laatste groep van vandaag.

Klappen

Alle bewoners stonden op het balkon in afwachting van het liedje. De meiden van deze streetdance groep stonden klaar in een zilver glitter rokje. De muziek begon. Door de speakers klonk: ‘Can you feel it’ van The Jackson 5. De ouderen herkenden het nummer meteen en begonnen mee te klappen. Zo werd het een extra feestelijke dans en begonnen de meiden nog meer te stralen dan dat ze al deden.

Aan het einde was het tijd om samen met de ouderen te dansen. Alle kinderen stonden in een rondje zodat de ouderen goed konden zien wat ze moesten doen. Toen het hele gezelschap aan het dansen was voelde je de liefde en gezelligheid. Warmte die juist in deze tijd erg nodig is. Wij danken alle bewoners voor hun enthousiaste reacties en deelname. Ook bedanken wij onze eigen juf Stasja dat zij dit zo prachtig heeft georganiseerd met haar collega’s. Het was een hartverwarmende ochtend waar de bewoners van Veenstaete nog lang met plezier op zullen terugkijken.