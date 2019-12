Dans- en zangleerlingen van Karin Dieters stralen in de kerstpresentatie

De Ronde Venen – Vrijdagavond 20 december straalden de dans- en zangleerlingen van docent Karin Dieters tijdens de kerstpresentatie in de Willisstee. Een moment van gezellig samenzijn vlak voor de Kerst waarbij alle leerlingen aan ouders én elkaar lieten zien waar ze de laatste tijd aan hebben gewerkt. In de mooi versierde culturele zaal van de Willisstee vol theater- en kerstverlichting werd de avond geopend door de jongste kleuters. Zij dansten op het nummer “10.000 luchtballonnen” van K3. Ongelofelijk leuk om te zien wat deze jonge dansers al geleerd hebben na pas 4 maanden les. De kleuters uit groep 2 dansten heel stoer op het nummer “Powercheck” van Kinderen voor Kinderen en verraste het publiek met een heuse lift waarbij ze elkaar optilden. De dansers uit groep 3 dansten de “Verjaardagsdans” waarbij de dansers de kadootjes uitbeeldden. De dansers uit groep 4 en 5/6 lieten zien dat klassiek ballet ook heel spannend en cool kan zijn tijdens twee spetterende dansen. De Sing & Dance groep zong dit jaar voor het eerst live voor publiek met een microfoon op het nummer “Eigen tempo” van Kinderen voor Kinderen. De dansers van het nieuwste demoteam “Danceteam STARS” lieten hun choreografie “Dreams” zien waarmee ze recent ook deelnamen aan het “Shell We Dance Event”.

Zelf gemaakt

Naast deze groepsdansen waren er ook dansen te zien die door kinderen zelf zijn gemaakt. Maar liefst 10 eigen gemaakte dansen werden gepresenteerd door 13 dansers in de leeftijd van 7 – 11 jaar in gevarieerde dansstijlen van streetdance tot modern en ballet. De avond werd spectaculair afgesloten met een gezamenlijke lichtjesdans waaraan alle dansers meededen. Heb je ook zin gekregen om te dansen? Kom dan eens langs voor een proefles. Dansen bij Karin Dieters van Kunst Rond de Venen betekent dansen en zingen met veel plezier, persoonlijke aandacht voor iedere leerling, goed onderwijs met een duidelijke leerlijn en vooral veel genieten! Er zijn lessen voor iedereen, van kinderen tot volwassenen. www.krdv.nl / www.karindans.nl / info@karindans.nl Foto: Lennard Bakker)