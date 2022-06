Daniël Giacon 19e op EK floretschermen

Aalsmeer – Na twee jaar zonder internationale titeltoernooien vindt van 17 tot en met 22 juni in Antalya weer een EK schermen plaats. Floretschermer Daniël had geen optimale voorbereiding op het EK. Tijdens een trainingsstage begin juni liep hij een voetblessure op, maar hij reisde toch af naar de Turkse badplaats en met een ingetapete voet betrad hij de loper. In de pouleronde verloor de Aalsmeerder één partij en won er zes. Vervolgens won hij de eerste eliminatieronde van de Belg Mottiat met 15-8. Om bij de beste 16 schermers van Europa te komen moest Giacon het opnemen tegen de vice Europees kampioen Mepstead uit het Verenigd Koninkrijk. De spelers waren aan elkaar gewaagd en de spannende partij ging tot 11-11 gelijk op. Helaas liep de Brit daarna uit en verloor Giacon met 12-15. Hiermee behaalde hij de 19e plaats.

Giacon zegt hierover: “Gezien de voorbereiding ben ik tevreden, maar uiteraard had ik graag meer gewild. Gelukkig had ik geen last van mijn voet tijdens de partijen.” Binnenkort is het WK in Cairo. Het vliegticket kost al 900 euro, dat heeft Daniël opgehaald met een crowdfundingsactie op Talentboek, maar hij kan lang niet alle kosten voor het kwalificatietraject richting Parijs 2024 (Olympische Spelen) dekken met crowdfunding en dat geeft hem veel stress. “Ik ben daarom op zoek naar sponsors, zodat ik me volledig kan focussen op mijn sport en mijn studie”, aldus Daniël Giacon in een oproep. Meer informatie over de Aalsmeerse floretschermer op www.danielgiacon.nl.

Fotograaf: A. Bizzi