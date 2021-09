Dammers K&G dammen door

De Kwakel – Vele steunbetuigingen en twee nieuwe leden hebben damclub Kunst & Genoegen weer moed gegeven om door te dammen. Een club van bijna 95 jaar mag niet zomaar ophouden te bestaan, dit vond ook een kleinzoon van de eerste voorzitter van K&G die in 1927 de eerste hamer hanteerde. Spontaan nam hij woensdagmiddag in ‘t Fort De Kwakel achter het bord plaats om zo de eerste zet in de goede richting te geven.

De leden van K&G hopen dat nog meer damliefhebbers zijn voorbeeld zullen volgen. De basis is nog smal voor de club die voortaan op de woensdagmiddag in ‘t Fort wil gaan dammen. Een aderlating voor de club is het vertrek van Wim Keessen, een van de beste dammers in de K&G geschiedenis stopt om gezondheidsredenen. Hij nam op gepaste wijze afscheid door het sneldamtoernooitje van afgelopen woensdag middag te winnen.

De competitie opzet zal het komende seizoen wat gewijzigd worden, eens in de maand zal er een middag worden gesneldamd. Daarnaast wil K&G weer in de hoofdklasse van Noord-Holland gaan uitkomen met een viertal, deze wedstrijden vinden in de avond plaats.

Meer dammers zijn natuurlijk van harte welkom, van starters tot de meer gevorderden, er is voor ieder wat wils. Aanvang op woensdag om 13.30 uur in ‘t Fort De Kwakel. Inlichtingen bij Adrie Voorn: 0297-568472.