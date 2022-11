Dag van de Ondernemer druk bezocht

Mijdrecht – Donderdag 17 november organiseerde gemeente De Ronde Venen samen met ondernemersverenigingen de ‘Dag van de Ondernemer’. Ruim 200 ondernemers waren hierbij aanwezig. Het thema van de dag was “zakendoen in een krappe arbeidsmarkt”. Al direct na de aftrap bleek dat veel ondernemers tegen deze krapte aanlopen. Het vinden van geschikt personeel is lastig. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om ondernemers te inspireren ook naar minder gangbare groepen werknemers te kijken. Denk aan jonge werknemers, 55-plus werknemers, statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het vinden en binden van werknemers in het algemeen. Ook het boeien en binden van het personeel kwam tijdens deze dag aan de orde.

Wethouder Anja Vijselaar trapte de bijeenkomst af met een interview. Hierin gaf ze aan hoe belangrijk ondernemers voor de samenleving zijn. “We weten dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Daarom willen wij als gemeente ondernemers helpen. Maar wel op een leuke, inspirerende manier op een dag als vandaag”, aldus wethouder Vijselaar.”

Succesvol werken met de soms wat vergeten groepen werknemers

De sprekers gaven hun beste ‘gouden’ tips om succesvol te werken met de soms wat vergeten groepen werknemers. Daarbij gaven ze ook aan waarom het voor ondernemers loont om deze groepen de kans te geven. Elke spreker vertelde iets over een andere groep werknemers. Roos Wouters begeleidde de dag als dagvoorzitter. Journaliste Hester Zitvast las een prikkelende column voor met de titel “Ik snap niet dat vrouwen parttime werken om vaker bij de kinderen te zijn”. Waarop direct mensen uit de zaal reageerden. Barbara Breedijk sloot het plenaire deel muzikaal met een vrolijke noot af. Dit zorgde voor veel hilariteit in de zaal.

Rondeveense variant van ‘Dag van de Ondernemer’ voor herhaling vatbaar

Burgemeester Maarten Divendal bedankte aan het einde van de dag de ondernemers voor hun komst. Maar ook voor de mooie gesprekken die mensen met elkaar voerden. “Wij vinden het goed om de ‘Dag van de Ondernemer’ te vieren omdat ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en wij willen hen bedanken voor hun durf en inzet. Het was een mooie dag die voor herhaling vatbaar is”, aldus burgemeester Divendal. Alle foto’s, de video en de gouden tips van de sprekers staan binnenkort op www.derondevenen-dvdo.nl.