Cultuurpunt start met Jeugdorkest Aalsmeer

Aalsmeer – Dit najaar start Cultuurpunt Aalsmeer een nieuw jeugdorkest in Aalsmeer. Cultuurpunt Aalsmeer werkt bij dit project samen met Aalsmeerse partijen die zich bezighouden met muziekonderwijs en amateurkunst. Het project biedt plaats aan Aalsmeerse kinderen van groep 5 tot en met 8 die muziek maken of willen leren maken. Zij krijgen les van professionals die daarbij worden ondersteund door leden van de verenigingen. Cultuurpunt Aalsmeer coördineert het project.

Laagdrempelig ensemble

Het Aalsmeers Jeugdorkest is een laagdrempelig, heterogeen ensemble. Toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk: alle soorten instrumenten zijn welkom! Ook als je nog niet zo lang speelt, of alleen hebt meegedaan aan een kennismakingsproject, ben je van harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden.

Tijdens de eerste les, op maandag 30 oktober, zijn ouders ook van harte welkom om te komen kijken, en natuurlijk ook broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes. En volg jij nu een cursus bij het Cultuurpunt, bijvoorbeeld Ontdek je talent op een instrument, gitaar of keyboard? Dan kun jij je ook aansluiten bij het jeugdorkest. Het nieuwe orkest staat onder leiding van André Vulperhorst. Hij heeft ervaring met het werken met ensembles en deelnemers van verschillend niveau. Hij wordt geassisteerd door vakdocenten op verschillende instrumenten. Deze vakdocenten kunnen een instrumentengroep en/of individuele speler apart van de groep extra instrueren.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor het Jeugdorkest beslaat een periode van 27 weken, verdeeld over drie periodes van 9 weken die steeds worden afgesloten met een presentatie. Meer informatie over het Aalsmeers Jeugdorkest, de prijzen en de wijze van aanmelding is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Vind jij samen muziek maken ook leuker dan solo? Kom dan bij het Aalsmeers Jeugdorkest!