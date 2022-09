Cultuurprijs Aalsmeer voor De Kunstploeg

Aalsmeer – De Kunstroute Aalsmeer is vanmorgen, zaterdag 17 september, geopend door de nieuwe wethouder van cultuur, Willem Kikkert. Hij prees het talent van de vele deelnemers en raadde de bezoekers aan zeker een kijkje te gaan nemen bij de totaal twintig locaties in de gemeente, herkenbaar aan de oranje vlag van de organisatie van dit evenement, stichting KCA. De Kunstroute bezoeken kan zondag 18 september tussen 12.00 en 17.00 uur.

Na de officiële opening werd KCA-voorzitter Ulla Eurich de eer gegeven om de tweejaarlijkse cultuurpijs uit te reiken. Inwoners konden stemmen op personen en/of activiteiten. Het meest in het oog was het zwerfstenen-project (happy stones) gevallen van De Kunstploeg met liefst 1.200 deelnemers die de stenen omtoverden in kunstwerkjes.

KCA was het eens met de stem van het publiek en koos ervoor om de cultuurprijs uit te reiken aan De Kunstploeg, een samenwerkingsverband tussen de kunstenaars Femke Kempkes en Karin Borgman en dorpsdichter Jan Daalman. Het drietal nam trots de prijs in ontvangst. Het officiële gedeelte werd besloten met een optreden van popkoor Sonority.

Foto: www.kicksfotos.nl